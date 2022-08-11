تترقب الجماهير ظهور النجم الأنجولي هيلدر كوستا في المباريات الودية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد الانضمام إلى معسكر النمسا.

هيلدر كوستا يستعد للمشاركة في ودية الوحدة

وانضم هيلدر كوستا مؤخرًا إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وخصص المدير الفني البرتغالي نونو سانتو تدريبات خاصة له، لرفع معدل لياقته؛ وتجهيزه بشكل جيد لمواجهة الوحدة الإماراتي الودية.

ونجح نادي الاتحاد في الحصول على توقيع هيلدر كوستا قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي، لمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة، ويمكن الاطلاع على أبرز أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد يستعد للموسم الجديد

ومن المقرر أن يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته الجماعية في معسكر النمسا، اليوم الخميس، قبل أن يواجه الوحدة الإماراتي، يوم غد الجمعة، على أن يعود إلى جدة، السبت المقبل، للاستعداد لانطلاق الموسم.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مباراتين وديتين في معسكر النمسا، ونجح في تحقيق الفوز على ليزرون السويسري بهدف دون رد، قبل أن يتغلب على ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة 4/3.