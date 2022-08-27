نجح فريق مانشستر سيتي في الفوز على نادي كريستال بالاس اليوم السبت برباعية مقابل هدفين في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2022/2023.

مانشستر سيتي ينجو من مفاجأة كريستال بالاس

وكان نادي كريستال بالاس فاجأ، مان سيتي بإحراز هدفين في الشوط الأول عبر جون ستونز لاعب السيتي بالخطأ في مرماه ويواكيم أندرسن في الدقيقتين الرابعة والـ21.

وفي الشوط الثاني، انفجر السيتي تهديفيًا ليُحرز البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الأول لـ السيتي بالدقيقة الـ54.

هالاند يُحرز الهاتريك الأول له بـ الدوري الإنجليزي

ثم عاد النرويجي إيرلينج هالاند ليُكرس نفسه نجمًا للمباراة بإحرازه ثلاثة ” هاتريك” لصالح مانشستر سيتي في الدقائق الـ63 والـ70 والـ81.

ولم يحدث أي جديد في المباراة ليفوز مان سيتي على كريستال بالاس برباعية مقابل هدفين.

وأصبح رصيد مان سيتي بعد الفوز 10 نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 4 نقاط.