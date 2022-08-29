طمأن استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، المتابعين بالإشارة إلى أن تورم القدمين لا يعتبر دلالة واضحة لقصور القلب، كما أنه قد لا يتعلق به من الأساس.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “تورم القدمين ليس دوماً من ضعف القلب، فقد يحدث من الدوالي، أو قصور الكلى، أو قصور الكبد،أو تأثير أدوية. .إلخ”.

أسباب تورم القدمين

وفي وقت سابق؛ أكد النمر أن تورم القدمين له عدة أسباب.

وأوضح النمر أن أسباب تورم القدمين منها ضعف القلب، وقصور الكلى، وتليف الكبد، بالإضافة إلى تأثير بعض الأدوية مثل CCB.

طرق مفيدة لعلاج تورم القدمين

وعوضًا عن اللجوء إلى الأدوية للتخلص من آلام القدمين المتورمتين، يمكن اتباع الطرق المنزلية البسيطة التالية للتقليل من التورم والحصول على راحة فورية، وفق ما ورد في صحيفة إنديان إكسبرس أونلاين:

1- رفع القدمين

أول شيء عليك فعله هو رفع قدميك ووضعهما على وسادة مريحة، هذا يمكن أن يحسن تدفق الدم، ويقلل من التورم، عندما تستلقي، ضع قدميك على وسادة لمدة 20 دقيقة على الأقل يوميًا.

2- أخذ استراحة

إذا كنت معتادًا على الوقوف لفترة طويلة أثناء العمل، فيجب عليك تغيير هذه العادة التي تشكل ضغطًا كبيرًا على قدميك.

خذ فترات استراحة واجلس كل 30 دقيقة، وينطبق الشيء نفسه على أولئك الذين يقضون ساعات طويلة في وضعية الجلوس في مكان واحد.

3- شرب الكثير من الماء

في بعض الأحيان قد تنسى شرب الماء عندما تكون منهمكًا بالعمل، لذا يُنصح بالاحتفاظ بعبوة ماء بالقرب منك، وتناول الماء كلما سنحت لك الفرصة لذلك، إذا لم يحصل الجسم على ما يكفي من الماء، فإنه يحتفظ بالسوائل الموجودة، مما يؤدي إلى تورم القدمين.

4- امنح نفسك حمامًا بالملح الإنجليزي

القيام بذلك سيوفر راحة سريعة. يُعرف الملح أيضًا باسم كبريتات المغنيسيوم، ويمكن أن يخفف آلام العضلات، ويحارب الالتهاب ويقلل من التورم، يعتقد أن الملح يسحب السموم من الجسم، ويعزز الاسترخاء.

5- إجراء بعض التغييرات الغذائية

يحدث التورم في بعض الأحيان بسبب نقص المغنيسيوم، يمكن أن تساعد إضافة الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم إلى نظامك الغذائي على التقليل من تورم القدمين، تشمل هذه الأطعمة البروكلي، الكاجو، اللوز، الأفوكادو، الشوكولاتة الداكنة، التوفو، السبانخ.