كشف مجلس الصحة الخليجي، اليوم السبت، حقيقة ما يتم تداوله بشأن مكان الصداع في الرأس وأنه دليل على مرض ما.

الصداع لا يدل على المرض

وقال المجلس في إنفوجراف صادر عنه، إنه رغم تداول هذه الشائعة بكثرة، لكن مكان الصداع في الحقيقة لا يدل على مرض معين، وأعطى مثالًا على هذه الشائعة ما يقوله البعض عند الشعور بالصداع في المنطقة الأمامية من الرأس بأنه يدل على مرض في المعدة ومشاكل في الهضم.

وأكد أنه لا يمكن الجزم وتشخيص الأمراض العضوية من مكان الصداع فقط دون علامات وأعراض أخرى.

ودعا المجلس إلى ضرورة استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات إذا كان الشخص يعاني من صداع شديد حتى بعد تناول المسكنات وذلك لمعرفة التشخيص الدقيق.

ما هو الصداع وأسبابه؟

ويعد الصداع ألمًا يمكن للإنسان تحمله أو لا على حسب نوع الصداع وهو يأتي في الرأس بشكل عام، وكل صداع ينتج عنه ألم في مكان مختلف وسبب مختلف.

وكان الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أكد أن مشاكل الصداع لدى البعض ليست بسبب النظر والجيوب الأنفية عادة، وربما يكون لها أسباب أخرى.

وأضاف النمر أن الغالبية العظمى من الصداع تأتي من أحد الأنواع الثلاثة وهي “التوتري، الشقيقة، العنقودي.

أخطر أنواع الصداع

ومن أخطر أنواع الصداع التي يحذر الأطباء منها صداع النخاع الشوكي، والذي يعد من أنواع الصداع الشديدة ويصاب به فئة معينة وهم الذين يصابون بأمراض الفقرات القطنية والدليل على ذلك هو خروج السائل من الفقرات إلى الجزء المحيط بالمخ.

يسبب خروج هذا السائل إلى غلق الأنسجة والأعصاب التي تساعد المخ على القيام بوظائف لذلك يحدث بعض تغيرات الجسم فلذلك يحدث صداع النخاع الشوكي، هذا الصداع يستمر لوقت طويل يومًا كاملاً أو عدة أيام.