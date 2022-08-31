أُثيرت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بشأن اعتراض النصر برئاسة مسلي آل معمر على المحكم الذي اختاره نادي الاتحاد في قضية المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

تفاصيل الأزمة

وكانت لجنة الاحتراف قد أعلنت عن عقوباتها في قضية التسجيلات، وأوقفت حمدالله 4 أشهر من يوم 2 أغسطس وحتى الثاني من ديسمبر المقبل، وتم تغريمه 300 ألف ريال، بجانب عقوبات أخرى ضد حامد البلوي ومشعل السعيد.

وأعلن رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي بالأمس عن التقدم رسميًا باستئناف في قضية حمدالله، مشددًا على انتظار القرار النهائي.

النصر يعترض على محكم الاتحاد

وأكدت تقارير، اليوم الأربعاء، أن نادي الاتحاد اختار سلطان الصامل محكمًا له في استئنافه على أحكام قضية التسجيلات أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، واعترضت إدارة نادي النصر.

وعلق أحمد الأمير، القانوني الرياضي والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على هذا الأمر قائلًا: “يحق لـ النصر الاعتراض على تعيين المحكمين وذلك حسب نص م ٢٨/٣ من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم”.

وتابع في حديثه عن اعتراض النصر عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “لا بد أن يتصف المحكم بالاستقلالية الكاملة والحيادية، ولذلك وجود تغريدات مسيئة لأي محكم ضد أي نادٍ تعتبر تحيزًا واضحًا وفاضحًا ويتعارض مع اللوائح”.