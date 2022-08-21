كشف الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أنه لا مانع لمريض السكري أن يستخدم العسل لتحلية مشروبه أو مع الإفطار.

وقال الخضيري على حسابه بموقع “تويتر”، في رده على تساؤل بشأن الأمر: ” لا مانع أن تأخذ منه ملعقة (حاجتك اليومية) لكن لا تأخذ بعده أي سكر بالشاهي أو تمر أو حلى أو خبز أبيض ومعجنات”.

قدر الاحتياج

ولفت إلى أنه صحيًا يجب أن يأخذ مريض السكري قدر احتياجه اليومي من العسل أو التمر أو الفاكهة وذلك باعتدال، مع الالتزام بالأدوية.

أفضل أنواع التمر

يذكر أن أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين خالد النمر، كان قد أوضح في وقت سابق، أفضل نوع من التمر لمريض السكري.

وقال النمر إن كل التمر مفضل سواء بالنسبة لمريض السكري وإن سمع أي شخص من تجار التمور غير ذلك، موضحًا أن ما يفرق مع مريض السكري بالنسبة للتمر هو كمية التمر المستهلكة والنشاط الرياضي اليومي ودرجة التحكم بالسكري.