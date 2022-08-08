أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تلميحًا بشأن نيته للترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

وأوضحت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ترامب قال لزملائه في الحزب الجمهوري إن أوان الإعلان عن ترشحه للسباق مجددًا نحو البيت الأبيض قد اقترب.

وأضاف: أعتقد أن الشعب سيكون سعيدًا للغاية من قرار الترشح مرة أخرى”.

هجوم على بايدن

كما أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد خسرت كل شيء في فترة ولاية الرئيس الحالي جون بايدن، في إطار الخصومة السياسية بينهما.

وتابع: “الولايات المتحدة تواجه أزمات داخلية وأخرى خارجية، وقد خسرت هيبتها بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان”.

خطط الترشح للانتخابات

وبسؤاله عن إعلان نيته للترشح في الانتخابات؛ خلال تواجده في مؤتمر المحافظين السنوي في مدينة دالاس؛ قال: “سأضع عما قريب خططًا للترشح لمنصب عام في الولايات المتحدة خلال المستقبل القريب، وبالتأكيد هو ليس بعيد، فوقته اقترب”.

يذكر أن أحد الاستطلاعات الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية أظهر أن ترامب هو الأوفر حظًا في سباق انتخابات الرئاسة 2024.