أعرب النجم الأنجولي هيلدر كوستا عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رسالة هيلدر كوستا للجماهير:

وأعلن نادي الاتحاد، مساء اليوم الأحد، عن تعاقده رسميًّا مع هيلدر كوستا قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

وقال كوستا: “لكرة القدم أهمية كبيرة في العالم، لقد عشناها منذ قديم الأزل، ونحن كلاعبين كرة القدم، نبحث دائمًا عن من يشاركنا هذا الشغف.. العراقة.. التاريخ.. الملاعب الممتلئة وحب كرة القدم، كلها أشياء نجدها في نادي الاتحاد“.

وتابع هيلدر كوستا رسالته إلى الجماهير في مقطع فيديو عبر حساب النادي الرسمي على موقع “تويتر”، قائلًا: “الاتحاد أكبر وأشهر أندية قارة آسيا وأكثرها تميزًا.. واليوم أنا هنا لبداية رحلتي مع الاتحاد برفقة نونو سانتو.. انتظروني”.

تجربة جديدة مع نونو سانتو:

وعمل كوستا صاحب الـ28 عامًا مع مدرب الاتحاد الحالي، نونو سانتو، خلال فترة تدريبه للفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون، وخاض 69 مباراة وساهم في إحراز 16 هدفًا، ما يحفزهما لتكرار التجربة مجددًا في العميد.