أعلن نادي الاتحاد، مساء اليوم الأحد، عن تعاقده رسميًّا مع الأنجولي هيلدر كوستا؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

الاتحاد يضم هيلدر كوستا:

وأعلن نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تعاقده مع نجم ليدز يونايتد الإنجليزي، هيلدر كوستا دون الكشف عن تفاصيل التعاقد.

وعمل كوستا صاحب الـ28 عامًا مع مدرب الاتحاد الحالي، نونو سانتو خلال فترة تدريبه للفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون، وخاض 69 مباراة وساهم في إحراز 16 هدفًا، ما يحفزهما لتكرار التجربة مجددًا في العميد.

ويملك هيلدر كوستا خبرة كبيرة، حيث احترف في صفوف العديد من الأندية الكبرى، ومنها؛ موناكو الفرنسي بنفيكا البرتغالي وفالنسيا الإسباني، بجانب اللعب في البريميرليج، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

صفقات الاتحاد للموسم الجديد:

وكان نادي الاتحاد قد أعلن عن تعاقده رسميًّا مع 3 لاعبين جدد هذا الصيف، وهم؛ أحمد شراحيلي وزكريا هوساوي، بجانب المصري، طارق حامد، أملًا في التألق بالموسم الجديد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).