عاد مشهد مقتل جورج فلويد الرجل ذي البشرة السمراء، إلى الأذهان مرة أخرى، بعدما قام 3 عناصر من قوات الشرطة الأمريكية بضرب شخص ملقى على الأرض بشكل وحشي.

جورج فوليد جديد

وأوقفت الشرطة الأميركية 3 من عناصرها عن العمل، بعد تداول فيديو يظهرهم وهم ينهالون بالضرب المبرح على شخص ملقى على الأرض، في ولاية أركنساس.

وقد ثارت حالة من الغضب العارم في الولاية بعد قرار توقيف العناصر الثلاثة كمحاولة لاحتوائها.

تبرير الشرطة

وأكد قائد الشرطة في مقاطعة كروفورد، جيمي دامانتي، نبأ توقيف عناصر الشرطة الذين قال إنهم يعملون في مدينة مولبيري.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول لقطات قاسية يطرح فيها عناصر الشرطة الأميركية راندال وورسيستر (27 عاما) أرضا، ويوجهون له لكمات وركلات.

وبرر عناصر الشرطة فعلتها؛ قائلين إنهم عندما واجهوا راندال أول الأمر دفع أحدهم، مما أدى إلى سقوطه على الأرض، ووجه له ضربة على مؤخرة رأسه، وهو ما أدى إلى اعتقال الشاب العشريني وما تعرض له من تعامل عنيف.