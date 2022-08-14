أعرب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن سعادته بتأهل الأخضر إلى نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي “قونية 2021”.

وزير الرياضة يهنئ الأخضر

وقال وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “نهائي آخر لمنتخبنا تحت 23 عامًا.. مبروك لأبطالنا الشباب وصولهم إلى النهائي.. فخورين فيكم يا أبطال فالكم الذهب”.

وانتهت، منذ قليل، مباراة السعودية ضد الجزائر ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الإسلامية، بفوز الأخضر بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونجح المنتخب السعودي في التأهل إلى نهائي دورة الألعاب الإسلامية، وينتظر الفائز من مواجهة تركيا وأذربيجان لملاقاته في المباراة النهائية.

المنتخب السعودي يتألق مع الشهري

ويُقدم المنتخب السعودي بقيادة المدير الفني سعد الشهري خلال الفترة الماضية، حيث نجح في حصد لقب كأس آسيا تحت 23 عامًا، ويتألق في دورة الألعاب الإسلامية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).