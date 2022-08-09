المسميات الوظيفية

1.خبير تعلم التقنية للقادة

المؤهلات والخبرة

الدرجة العلمية : Bachelor Degree, Masters Degree التخصص : Business Administration, HR سنوات الخبرة : 8-10 سنة طبيعة الخبرة: خبرة في تطوير الموارد البشرية والمؤسسات ويفضل أن يكون ذلك في صناعة التكنولوجيا / الاتصالات السلكية واللاسلكية مستوي اللغة الإنجليزية : محترف الشهادات الاحترافية :

2.مشرف إدارة محفظة الأجهزة

المؤهلات والخبرة

الدرجة العلمية : Bachelor Degree التخصص : Business Administration سنوات الخبرة : 5-8 سنوات طبيعة الخبرة : working in the data analysis and reporting at technology/telecommunication industry مستوي اللغة الإنجليزية : متقدم

3.كبير محللي الجودة

المؤهلات والخبرة الدرجة العلمية : Bachelor Degree التخصص : Engineering, Business Administration سنوات الخبرة : 2-4 سنوات طبيعة الخبرة : – 2 – 4 years of experience in the quality/knowledge management at technology/telecommunication industry. مستوي اللغة الإنجليزية : بطلاقة 4.خبير تعلم التقنية للقادة المؤهلات والخبرة الدرجة العلمية : Bachelor Degree, Masters Degree التخصص : Business Administration, HR سنوات الخبرة : 8-10 سنة طبيعة الخبرة : experience in human resources and organization development preferably in technology/telecommunication industry مستوي اللغة الإنجليزية : محترف

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