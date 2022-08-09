أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية شاغرة ، وذلك وفقاً التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسميات الوظيفية
1.خبير تعلم التقنية للقادة
المؤهلات والخبرة
- الدرجة العلمية : Bachelor Degree, Masters Degree
- التخصص : Business Administration, HR
- سنوات الخبرة : 8-10 سنة
- طبيعة الخبرة: خبرة في تطوير الموارد البشرية والمؤسسات ويفضل أن يكون ذلك في صناعة التكنولوجيا / الاتصالات السلكية واللاسلكية
- مستوي اللغة الإنجليزية : محترف
- الشهادات الاحترافية :
2.مشرف إدارة محفظة الأجهزة
المؤهلات والخبرة
- الدرجة العلمية : Bachelor Degree
- التخصص : Business Administration
- سنوات الخبرة : 5-8 سنوات
- طبيعة الخبرة : working in the data analysis and reporting at technology/telecommunication industry
- مستوي اللغة الإنجليزية : متقدم
3.كبير محللي الجودة
المؤهلات والخبرة
- الدرجة العلمية : Bachelor Degree
- التخصص : Engineering, Business Administration
- سنوات الخبرة : 2-4 سنوات
- طبيعة الخبرة : – 2 – 4 years of experience in the quality/knowledge management at technology/telecommunication industry.
- مستوي اللغة الإنجليزية : بطلاقة
4.خبير تعلم التقنية للقادة
المؤهلات والخبرة
- الدرجة العلمية : Bachelor Degree, Masters Degree
- التخصص : Business Administration, HR
- سنوات الخبرة : 8-10 سنة
- طبيعة الخبرة : experience in human resources and organization development preferably in technology/telecommunication industry
- مستوي اللغة الإنجليزية : محترف
رابط التقديم
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