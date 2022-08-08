تعاقدت مجموعة beIN الإعلامية مع نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، ياسر القحطاني لتحليل مباريات كرة القدم عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”.

ياسر القحطاني ينضم لقنوات بي إن سبورتس

وأكد الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والموارد البشرية لدى مجموعة beIN الإعلامية، طارق زينل أن ياسر القحطاني سينضم إلى فريق عمل القناة رسميًا، وسيتم الكشف عن مزيد من الأسماء اللامعة قريبًا.

ولفت إلى أن انضمام القحطاني إلى “بي إن سبورتس”، جاء في وقت استثنائي من تاريخ المجموعة، من أجل التجهيز بشكل مميز لتغطية منافسات بطولة كأس العالم 2022 التي ستُقام في قطر نهاية العام.

وأعرب ياسر القحطاني عن سعادته بالانضمام إلى المجموعة في توقيت مناسب قبل مونديال 2022؛ الذي يشهد مشاركة 32 منتخبًا، متمنيًا أن تكون هذه الخطوة إضافة للمشاهد خاصة مع تواجد شخصيات بارزة في مجال التحليل والإعلام الرياضي.

مسيرة من التألق

ويُعد القحطاني واحدًا من أبرز لاعبي السعودية، وتُوج بلقب أفضل لاعب في آسيا عام 2007، وتمكن من تسجيل 172 هدفًا في 354 مباراة خلال مسيرته في الملاعب، ويمكن الاطلاع على أبرز أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).