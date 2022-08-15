ظهر الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بشكل مميز في ظهوره الأول مع يوفنتوس ضد ساسولو ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم يوفنتوس ضد ساسولو:

ويلعب يوفنتوس ضد ساسولو الآن على ملعب “أليانز ستاديوم”، ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، ونجح اليوفي في إنهاء أحداث الشوط الأول متقدمًا بثنائية دون رد.

دي ماريا يتألق في مباراته الأولى:

ودفع المدرب ماسيمليانو أليغري بالأرجنتيني دي ماريا بالتشكيل الأساسي في مباراة يوفنتوس ضد ساسولو، في أول مواجهة رسمية له مع اليوفي بعد الانضمام إلى صفوفه في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

ونجح دي ماريا في ترك بصمته سريعًا، حيث نجح في تسجيل الهدف الأول بمباراة يوفنتوس ضد ساسولو عند الدقيقة 26، بعد تلقيه عرضية مميزة من أليكس ساندرو، ليسدد الكرة على الطائر، وتضرب بالأرض وتهز الشباك.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن دي ماريا يُعد خامس أرجنتيني يسجل بقميص اليوفي في القرن الحالي بعد كل من؛ تيفيز، بيريرا، هيجواين وديبالا.

ولفتت شبكة الإحصائيات “سكواكا”، إلى أن دي ماريا نجح في التسجيل خلال 4 مباريات أوروبية كبرى من أصل 5، حيث أحرز مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي ويوفنتوس بالدوري الإيطالي.