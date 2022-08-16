كشف نادي يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

تفاصيل إصابة دي ماريا:

وأكد يوفنتوس في بيان رسمي أن دي ماريا يُعاني من إصابة منخفضة الدرجة في العضلة المقربة لفخذه الأيسر، وسيغيب عن الفريق لمدة 10 أيام على الأقل، حيث سيتم تقييم حالته مرة أخرى.

وكان دي ماريا قد شارك في أول مباراة له بقميص يوفنتوس ضد ساسولو بالأمس، وساهم في هدفين، حيث أحرز هدفًا وصنع آخر، قبل أن يُغادر الملعب مصابًا بعد مرور 60 دقيقة تقريبًا.

ولعب يوفنتوس ضد ساسولو ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ونجح اليوفي في الفوز بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

يوفنتوس يواجه سامبدوريا:

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس ضد نظيره سامبدوريا، مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب “لويجي فيراريس”، وذلك في إطار مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.