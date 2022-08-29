أنصفت محكمة رجلًا متسولًا أصيب بالشلل، بعد اعتداء الشرطة الأمريكية عليه، ومنحته تعويضًا ضخمًا بقيمة 100 مليون دولار.

ومنحت هيئة محلفين فيدرالية في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية 100 مليون دولار لمتسول سقط وكسر عنقه بعد أن صعقه ضابط شرطة بمسدس صاعق خلال مطاردة على الأقدام، حسبما أفادت وكالات أنباء.

وتعود الواقعة إلى عام 2018، عندما وجد الشرطي جون غرابز رجلًا يدعى جيري بلاسينغيم وهو يقوم بالتسول، فقام بملاحقته وصعقه بالكهرباء في ظهره، مما تسبب له بالشلل.

تفاصيل الحادث:

وقال محامي بلاسينغيم: إن الضابط ضرب الرجل البالغ من العمر 69 عامًا في ظهره حيث كان على بعد حوالي 10 أقدام.

وقال المحامي فين جونسون: “نظرًا لأنه ليس قيد الاعتقال، يمكنه الجري أو القيام بكل ما يريد. سقط جيري بعد صعقه، ووجهه للأمام، مما تسبب بكسور متعددة في الوجه، وإصابة في الدماغ وكسر في العنق”.