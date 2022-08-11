تشهد السعودية تحولًا اقتصاديًا كبيرًا يتماشى مع استراتيجية رؤية 2030 الشاملة، والتي تتضمن أيضًا توفير نوعية حياة أفضل للمواطنين، وجذب المزيد من السياح، وتطوير اقتصاد أكثر تنوعًا ويركز على المستقبل.

وأعلنت المملكة عن مجموعة من المشاريع الجديدة الطموحة لدعم خططها، مثل مشروع نيوم والبحر الأحمر، والذي أدى بدوره إلى خلق مئات الآلاف من فرص العمل، وفيما يلي ملخص للمشاريع العملاقة الموجودة في المملكة:

1- نيوم

يمكن القول إن هذا هو أكثر المشاريع العملاقة لفتًا للأنظار لا في السعودية فحسب بل في العالم، وهو يمتد على 26500 كيلومتر مربع، ويتم تصميمها كمدينة ذكية مستقبلية وتشغيلها بالطاقة النظيفة دون انبعاثات كربونية، ولديها العديد من عوامل الجذب تحت مظلتها.

وتم توقيع شراكة بقيمة 5 مليارات دولار مع شركة Acwa Power and Air Products في الولايات المتحدة لتطوير أكبر مصنع في العالم للهيدروجين والأمونيا الخضراء في نيوم، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله في عام 2025.

2- ذا لاين

مدينة ذا لاين هي مشروع غير عادي في نيوم يتكون من ناطحة سحاب بطول 170 كم وعرض 200 متر وسوف يجسد كيف ستكون المجتمعات الحضرية في المستقبل.

3- أوكساجون

يقع المشروع داخل نيوم، وهي مدينة صناعية مستقبلية تقع في البحر، ومن المخطط أن تكون أكبر مجمع صناعي عائم في العالم، وستركز خطتها للتنمية الصناعية على سبعة قطاعات: الطاقة المستدامة، والتنقل المستقل، والابتكار في مجال المياه، والإنتاج الغذائي المستدام، والصحة والرفاهية، والأساليب الحديثة للبناء والتكنولوجيا والتصنيع الرقمي بما في ذلك الاتصالات وتكنولوجيا الفضاء والروبوتات، وهي ستساهم في إعادة تعريف نهج العالم في التنمية الصناعية في المستقبل.

4- تروجينا

ستكون الوجهة السياحية الجبلية أول موقع رئيسي للتزلج في الهواء الطلق في دول مجلس التعاون الخليجي، ووفقًا للمطورين، فإن الهندسة المعمارية والتكنولوجيا المتقدمة هناك تدمج الواقع مع العالم الافتراضي.

5- مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية

تم الإعلان عن المشروع في أواخر العام الماضي، وسيضم شركات استثمارية تدعم وتحتضن المواهب والشركات لدفع المساهمات المجتمعية من جميع أنحاء العالم، ويستضيف المشروع أكاديميات وكليات ومدارس مسك ومركزًا للمؤتمرات ومتحفًا للعلوم ومركزًا إبداعيًا يوفر مساحة لدعم طموحات المبتكرين في العلوم وتقنيات الجيل الجديد مثل الذكاء الاصطناعي.

6- القدية

يجري بناؤها على مشارف مدينة الرياض، وهذا المشروع هو تعريف كلمة الترفيه، حيث يشمل منتزه سيكس فلاجز الترفيهي وملعبًا للجولف ومجمعًا للفنون، كما سيتم فيه بناء أول وأكبر مدينة ملاهي مائية في المملكة.

7- مشروع البحر الأحمر

من العناصر الرئيسية في حملة السياحة في السعودية هو مشروع البحر الأحمر، حيث سيتألف من 50 منتجعًا يوفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية وأكثر من 1000 عقار سكني في 22 جزيرة وستة مواقع داخلية.

وتضم الوجهة أيضًا الأخاديد الجبلية والبراكين الخاملة والمواقع الثقافية والتراثية القديمة.

8- أمالا

يقع هذا المشروع الفاخر على الساحل الشمالي الغربي لـ السعودية، وسيضيف المشروع 2500 غرفة فندقية و 700 فيلا سكنية خاصة، إلى جانب منطقة للبيع بالتجزئة تضم 200 منفذًا.

ومن المتوقع أن تصبح أمالا في السعودية مركزًا دوليًا لليخوت الفاخرة، وعلى هذا النحو، يتم بناء نادي لليخوت بتصميم عالمي المستوى، متأثرًا بالعناصر الطبيعية المحيطة والتراث العربي.

9- الدرعية

تقع الدرعية على أطراف مدينة الرياض وموقع الدولة السعودية الأولى، وتعتبر جوهرة تراثية، وسيشمل المشروع الذي تبلغ تكلفته 17 مليار دولار العديد من المنتجعات الفاخرة.

10- منتزه الملك سلمان

من المقرر أن تكون الحديقة التي تبلغ مساحتها 16 كيلومترًا مربعًا في الرياض أكبر حديقة حضرية في العالم، وستكون مركزًا عالميًا للثقافة والفنون والطبيعة، مع حدائق ذات طابع إسلامي وحدائق عمودية، ومتاهة وحديقة شتوية للطيور

11- برج جدة

من المتوقع أن يُصنف على أنه أطول مبنى في العالم في المستقبل، مع وجود خطط لطوابقه البالغ عددها 252 لتصل إلى كيلومتر واحد.