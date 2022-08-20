يترقب عشاق كرة القدم العربية، مباراة الهلال والزمالك المصري في كأس سوبر لوسيل في قطر يوم 9 سبتمبر المقبل، حيث تُقام المباراة بين الفريقين كونهما بطلي الدوري السعودي للمحترفين والدوري المصري عن موسم 2021/ 2022 على الترتيب.

وسوف تقام المباراة على ملعب لوسيل المونديالي بقطر الذي يتسع لـ 80 ألف متفرج. سعة الملعب المستضيف لـ المباراة 80 ألف متفرج

وبحسب التقارير فإن اللجنة المنظمة لـ المباراة كشفت عن بيع 60 ألف تذكرة، وتبقي 20 ألف ليمتلئ الملعب عن آخره يوم المباراة.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز قبل 3 جولات على نهاية المسابقة، وذلك بعد خسارة بيراميدز ضد فيوتشر بهدف نظيف، مساء الاثنين الماضي.

أسعار تذاكر مباراة الهلال والزمالك

وكانت اللجنة المنظمة لمباراة كأس سوبر لوسيل قد طرحت مؤخرًا تذاكر المواجهة المرتقبة بين الهلال والزمالك، وتراوحت الأسعار من 40 ريالًا وحتى 200 ريال.