أوضحت وزارة الصحة أن هناك بعض العوامل التي قد تحفز تهيج القولون العصبي.
وبينت في تغريدة على حسابها الرسمي في “تويتر”؛ أن هناك 3 عوامل رئيسة لتحفيز تهيج القولون العصبي هي:
ـ الضغوطات.
– الكافيين.
ـ الأطعمة الحارة أو الدهنية.
أعراض القولون العصبي
- الإصابة بنوبات إسهال شديدة.
- الإمساك المزمن أيضًا أو الإمساك الشديد الذي يستمر لفترات طويلة يعد من أعراض القولون العصبي.
- تبادل الإصابة بالإسهال والإمساك فتارة يصاب المريض بنوبة إسهال وتارة أخرى يصاب بالإمساك.
- الإصابة بالمغص والتقلصات الشديدة خاصةً في أسفل البطن.
- يزداد الشعور بالمغص وتزداد حدته بعد تناول الطعام ثم تقل حدته أو يتلاشى تمامًا بعد التبرز.
- المعاناة الدائمة من الغازات والانتفاخات.
- يلاحظ المريض وجود بعض المخاط في برازه.
- الإصابة بنوبات متكررة من القلق والاكتئاب والشعور بالخوف.
نصائح للتغلب على القولون العصبي
- ينصح الأطباء والمختصون بضرورة تعلم طرق الاسترخاء ومنها ممارسة الرياضة.
- وكذلك ينصح بممارسة التمارين الرياضية العقلية مثل اليوجا والتأمل.
- من المفيد أيضًا ممارسة الهوايات المفضلة لدورها الهام في تهدئة الأعصاب ومن هذه الهوايات القراءة أو التجول في الأسواق أو الاستماع إلى الموسيقى.
النساء الأكثر إصابة
وفي وقت سابق؛ أوضح طبيب الباطنة والجهاز الهضمي الدكتور عبدالله الذيابي، أن القولون العصبي قد يحدث فجأة بعد النزلة المعوية والتهابات الجهاز الهضمي.
وكتب “الذيابي” عبر حسابه على “تويتر”: “القولون العصبي قد يحدث بعد النزلة المعوية والتهابات الجهاز الهضمي وعوامل الخطورة هي: التهاب الجهاز الهضمي الشديد، السيدات أكثر إصابة من الرجال، خاصة في حال وجود مرض نفسي كالقلق والاكتئاب”.
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