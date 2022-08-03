تُوجد 3 عروض لدى اللاعب السوري عمر السومة تدفعه للتفكير في الرحيل عن النادي الأهلي في صيف 2022 وقبل انطلاق دوري يلو.

وحتى الآن يُفكر السومة في الرحيل ولا يرغب في التأكيد على بقائه كما فعل هيثم عسيري وزياد الجهني وعبدالباسط هندي عن طريق تجديد العقد.

3 عروض تدفع عمر السومة للرحيل

ويملك السومة عرضًا من القادسية الكويتي وعرضًا من الجزيرة الإماراتي بجانب عرض آخر من دوري خليجي.

العربي القطري يُفكر في ضم السومة مع تقديم عرض مالي ضخم قدره 7 ملايين ريال لضم اللاعب السوري بحسب ” الرياضية”، مما يجعل اللاعب يختار الأفضل له بين العروض الـ3 كونه لا يفضل البقاء مع الأهلي في دوري يلو.

المصري البورسعيدي مهتم بالنجم السوري

أيضًا في سياق آخر، رُشح عمر السومة للانضمام إلى نادي المصري البورسعيدي في الدوري المصري في حال غادر الأهلي، وسيتجه السومة للرحيل كونه يريد خوض تجربة احترافية جديدة قبل الاعتزال.