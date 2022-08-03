تُوجد 3 عروض لدى اللاعب السوري عمر السومة تدفعه للتفكير في الرحيل عن النادي الأهلي في صيف 2022 وقبل انطلاق دوري يلو.
وحتى الآن يُفكر السومة في الرحيل ولا يرغب في التأكيد على بقائه كما فعل هيثم عسيري وزياد الجهني وعبدالباسط هندي عن طريق تجديد العقد.
3 عروض تدفع عمر السومة للرحيل
المصري البورسعيدي مهتم بالنجم السوري
وكان السومة انضم إلى النادي الأهلي في 2014 قادمًا من القادسية الكويتي ومحققًا لقبي الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك في موسم 2015/ 2016.
ويفكر الراقي في ضم اللاعب المصري أحمد حسن ”كوكا” صاحب الـ29 سنة ومهاجم نادي أوليمبياكوس اليوناني كبديل للسومة.
المهاجم المصري لعب في صفوف نادي قونيا سبور التركي بالموسم الماضي على سبيل الإعارة من نادي أوليمبياكوس وتألق بشكل كبير مما دفع الراقي للتفكير في التعاقد معه.
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