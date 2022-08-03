تُستكمل مباريات الجولة الأولى من دوري روشن للمحترفين اليوم الجمعة بإقامة 3 مواجهات.

موعد مباريات الجمعة بـ دوري روشن

وستكون المواجهة الأولى مساء اليوم بين فريقي الاتفاق والطائي في السابعة إلا ربع بتوقيت المملكة، المواجهة الثانية في التوقيت ذاته بين فريقي العدالة والاتحاد، المواجهة الثالثة في التاسعة مساءً بين فريقي الشباب والباطن.

وفي مباراتي أمس الخميس في افتتاح الدوري لـ موسم 2022/2023، فاز ضمك على نادي الفيحاء بهدف دون رد، بينما فاز الهلال على نادي الخليج بهدفين دون رد.

وفي وقت سابق، أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أمس عن استمرار جوائزها الشهرية في دوري روشن السعودي لموسم 2022/ 2023.

ولفتت الرابطة في بيانها إلى استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب، ولاعب، حارس مرمى، وأفضل لاعب واعد في دوري روشن السعودي 2022/2023، وذلك برعاية من شركة روشن.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز اللاعبين والمدربين لتقديم كل ما لديهم مع فرقهم، وتحتوي معايير الجوائز على نقاط تغطي أهم الجوانب الفنية لكي تمكن كل مقيّم من تقييم عادل للاعبين تشمل المثالية والكفاءة الفنية وروح المبادرة والأداء الإبداعي والأداء الجماعي.