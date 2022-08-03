تُختتم غدًا السبت مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين وذلك بإقامة 3 مباريات.

موعد مباريات السبت في دوري روشن:

المباراة الأولى ستكون غدًا بين فريقي الفتح والتعاون في تمام الساعة السابعة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة، أما المباراتان الثانية والثالثة وهما “النصر ضد الوحدة” و”أبها ضد الرائد” ينطلقان في نفس التوقيت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

وكانت مباريات الموسم انطلقت أمس الخميس بفوز ضمك على الفيحاء، وفوز الهلال على الخليج بثنائية دون رد، بينما فاز الطائي على الاتفاق وفاز الاتحاد على العدالة بثلاثية دون رد، بينما يتقدم نادي الشباب على الباطن حاليًّا بثنائية دون رد.

وفي وقت سابق، أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن استمرار جوائزها الشهرية في دوري روشن السعودي لموسم 2022/ 2023.

ولفتت الرابطة في بيانها إلى استمرار جوائزها الشهرية لأفضل مدرب، ولاعب، حارس مرمى، وأفضل لاعب واعد في دوري روشن السعودي 2022/ 2023، وذلك برعاية من شركة روشن.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز اللاعبين والمدربين لتقديم كل ما لديهم مع فرقهم، وتحتوي معايير الجوائز على نقاط تغطي أهم الجوانب الفنية لكي تمكن كل مقيّم من تقييم عادل للاعبين تشمل المثالية والكفاءة الفنية وروح المبادرة والأداء الإبداعي والأداء الجماعي.