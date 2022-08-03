أعلن “واتساب” أنه سيقدم لمستخدميه، انطلاقًا من هذا الشهر، 3 ميزات جديدة مرتبطة بالخصوصية، وذلك بهدف منحهم قدرة أكبر على التحكم بخصوصيتهم داخل التطبيق الشهير للتراسل الفوري.

مغادرة المجموعة:

وسيتيح واتساب لمستخدميه إمكانية مغادرة المجموعات دون إعلام بقية الأعضاء، حيث سيتم إخبار مشرفي المجموعة فقط، كما سيصبح بإمكان المستخدمين تحديد من بإمكانه رؤيتهم “online” أو “متصل الآن”.

حظر لقطات الشاشة:

أما الميزة الثالثة، والتي أشار واتساب إلى أنه سيطلقها قريبًا دون تعيين تاريخ محدد، فهي حظر لقطات الشاشة (screenshots) للرسائل التي تُعرض لمرة واحدة، أي تلك المرسلة من خلال وضع “view once messages”.