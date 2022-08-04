قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إن هناك 4 أسباب بيئية تجعل من حماية أشجار المانجروف من الإزالة أمراً ضرورياً.

حماية الكائنات البحرية:

ولفتت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إلى أن أشجار المانجروف تحمي الكائنات البحرية والسواحل من العواصف والفيضانات، كما تمتاز بقدرتها العالية على تحمل ملوحة مياه البحر.

تخفيف آثار التغير المناخي:

وأشارت إلى أن تلك الأشجار تسهم في تخفيف آثار التغير المناخي عبر تخزين الكربون، مبينة أن إزالة غابات أشجار المانجروف تتسبب في انبعاث الكربون بنسبة 10%.

جدير بالذكر أن أشجار المانجروف لديها القدرة على العيش في المياه المالحة، على الرغم من أنها لا تحتاج إلى الملح لتنمو.

وتتخذ شكل الأشجار أو الشجيرات أو النخيل سواء في البحر أو البر، ويوجد لها نحو 70 نوعًا نباتيًا مختلفا في العالم، وأبرزها الجندل والقرم، وبعضها ينمو في التربة الطينية، وأخرى تنمو على الرمال والصخور المرجانية.

كما تتحمل المانجروف العيش في مياه أكثر ملوحة بـ100 مرة، عن التي تستطيع معظم النباتات الأخرى العيش بها، وتستطيع تخزين المياه العذبة بأوراق عُصارية كثيفة مثل النباتات الصحراوية.