أكد المجلس الأولمبي الآسيوي على ترحيبه بطلب المملكة استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029.

وذكر المجلس اليوم الخميس أنه في الـ4 من أكتوبر المقبل سيتم اتخاذ قرار بشأن استضافة السعودية فعاليات الدورة التي بدأت في نسختها الأولى في اليابان بعام 1986.

وأشار إلى أن السعي للترويج لرياضات الألعاب الشتوية في الدول التي لا يوجد بها موسم ثلجي تقليدي مشيرًا إلى أن استضافة تروجينا نيوم وهي مدينة تتميز بهندسة معمارية فريدة ومبتكرة سيكون أمرًا فريدًا من نوعه بمنطقة غرب آسيا والشرق الأوسط.

تروجينا نيوم الوجهة المناسبة لتنظيم مسابقات الرياضات الشتوية

وأشار بيان المجلس الأولمبي الآسيوي إلى أن مدينة تروجينا يتم تطويرها كوجهة لاستقبال وتنظيم مسابقات الرياضات الشتوية، كما تُعد مكانًا مناسبًا ومتناغمًا للمواقع السياحية.

وتملك تروجينا “محميات طبيعية، أفضلية في توفير الصحة العامة، وجود تقنية متقدمة، وجهة للتزلج، بحيرة خلابة، استدامة بيئية”.

وتعد تروجينا الأولى في غرب قارة آسيا التي تتقدم بطلب استضافة ألعاب الشتاء الآسيوية، كذلك يتراوح ارتفاعها من 1500 متر إلى 2600 متر، كما تعد جزءًا من نيوم في الجزء الشمالي الغربي من المملكة، كما تُغطي تروجينا مساحة 1400 كيلو متر مربع.