أعلنت منصة إحسان عن شروط الخدمة الجديدة لكفالة الأيتام.

شروط كفالة اليتيم:

وقالت المنصة عبر حسابها على “تويتر”، إن من بين الشروط أن يكون اليتيم سعودي الجنسية، وغير متزوج.

وتابعت أن من بين الشروط ألا يتجاوز عمر اليتيم 18 سنة، وأن يكون مسجلًا في إحدى الجمعيات الرسمية.

تفاصيل الخدمة:

وأطلقت منصة إحسان، خدمة كفالة الأيتام على موقع وتطبيق المنصة، لعرض فرص تبرع مخصصة تمكن المتبرعين من تقديم الدعم المادي للأيتام، والمساهمة في مساندتهم وتوفير كافة احتياجاتهم وتأمين حياة مستقرة لهم.

وأوضحت إحسان طرق الوصول إلى الخدمة عن طريق الدخول إلى المنصة، واختيار المشاريع من ضمن فرص التبرع، ومن ثم النقر على خدمة كفالة الأيتام، واختيار الفرصة المراد التبرع لها.