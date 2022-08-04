يستخدم الملايين من الأشخاص متصفح جوجل كروم يوميًا، وهو بالنسبة للبعض الأفضل من حيث سهولة استخدامه، وهو يوفر الكثير من الميزات التي يمكن أن تساعدك على العمل بسلاسة.

ومع ذلك، فإن هناك 4 أمور مفيدة للغاية لا يعرفها الكثيرون والتي تجعل من تصفح الإنترنت على جوجل كروم أمرًا سهلًا.

4 نصائح وحيل مفيدة في جوجل كروم

1- إرسال عناوين URL إلى الأجهزة المرتبطة

يتيح كروم للمستخدمين مشاركة صفحات الويب عبر الأجهزة المترابطة، على سبيل المثال، إذا كنت تتصفح صفحة ما على اللاب توب، وتريد الوصول إليها على هاتفك الذكي لاحقًا، فيمكنك القيام بذلك بسهولة عن طريق تحديد خيار المشاركة الموجود على شريط URL والنقر فوق إرسال إلى جهازك Send to your device ثم تحديد الجهاز الذي تريد مشاركة العنوان معه.

2- تثبيت علامة تبويب

يمكنك تثبيت علامة التبويب المهمة على كروم وذلك من على يسار المتصفح، فقط انقر بزر الماوس الأيمن فوق علامة التبويب وانقر فوق تثبيت Pin، ويمكنك إزالة تثبيت علامة تبويب بالطريقة نفسها عن طريق النقر على Unpin.

3- استخدام خاصية ملء البيانات تلقائيًا

يمكنك الاستعانة بخاصية ملء البيانات تلقائيًا إذا كنت لا تحب أن تقوم بها يدويًا، ويشمل ذلك تفاصيل كلمات مرور الدفع وطرق الدفع والعناوين والبريد الإلكتروني وغيرها من البيانات، وذلك من خلال النقر على الثلاث نقط العمودية، ثم اختيار الإعدادات وستجد على اليسار Autofill.

4- البحث في Google Lens

تتيح لك عدسة جوجل البحث من خلال الصور، انقر بزر الماوس الأيمن على الصورة في المتصفح وانقر على البحث عن الصورة باستخدام عدسات جوجل search image with Google Lens، سوف تظهر لك صور مماثلة.