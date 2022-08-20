أكد المستشار والمدرب في الموارد البشرية ماجد القعيط، أنه يجب إبلاغ الموظف في حال العمل لساعات إضافية قبل يومين.

فيديو | مستشار ومدرب في الموارد البشرية ماجد القعيط: 48 ساعة أسبوعيا حد أقصى لعدد ساعات العمل وما يزيد عن ذلك يتم تعويض الموظف عنها#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/iLiV0AIyO0 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 20, 2022

48 ساعة أسبوعيًا:

ولفت المستشار خلال تصريحاته إلى قناة الإخبارية، إلى أنه يحق للموظف الرفض في حال تجاوزه 12 ساعة في اليوم.

وتابع أن​ 48 ساعة أسبوعيًا حد أقصى لعدد ساعات العمل، أما ما يزيد عن ذلك يتم تعويض الموظف عنها.