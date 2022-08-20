أكد المستشار والمدرب في الموارد البشرية ماجد القعيط، أنه يجب إبلاغ الموظف في حال العمل لساعات إضافية قبل يومين.
فيديو | مستشار ومدرب في الموارد البشرية ماجد القعيط:
48 ساعة أسبوعيا حد أقصى لعدد ساعات العمل وما يزيد عن ذلك يتم تعويض الموظف عنها#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/iLiV0AIyO0
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 20, 2022
48 ساعة أسبوعيًا:
ولفت المستشار خلال تصريحاته إلى قناة الإخبارية، إلى أنه يحق للموظف الرفض في حال تجاوزه 12 ساعة في اليوم.
وتابع أن 48 ساعة أسبوعيًا حد أقصى لعدد ساعات العمل، أما ما يزيد عن ذلك يتم تعويض الموظف عنها.
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