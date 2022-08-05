يواصل كل من ميناءي تشيرنومورسك وأوديسا الأوكرانيين، عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الخارج؛ بعد توقف التصدير تأثرًا بالحرب الروسية ـ الأوكرانية.

ووفق ما أعلن مركز التنسيق المشترك الذي يشرف على العمليات؛ تنطلق اليوم الأحد 5 سفن شحن محملة بالحبوب.

161 ألف طن مواد غذائية

ويبلغ مجموع الشحنات حتى الآن أكثر من 161 ألف طن من الذرة والمواد الغذائية إلى تركيا والصين وإيطاليا، وفق مركز التنسيق المشترك الذي سيتابع تقدمها حتى وصولها إلى إسطنبول، حيث سيتم تفتيشها في البحر قبل أن تعبر مضيق البوسفور.

وقال مركز التنسيق المشترك، إنه بصدد إنهاء إجراءات التصدير المنتظم في إطار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وأضاف في بيان أصدره: “قد تتأثر جداول المواعيد بالاستعدادات والظروف الجوية أو أي ظروف أخرى غير متوقعة”.

السفن الأوكرانية لن ترسو في لبنان

يذكر أن أول شحنة من الحبوب المصدرة لن ترسو في لبنان كما كان متوقعًا؛ حيث قالت السفارة الأوكرانية في لبنان: “نود إعلامكم بتأجيل وصول سفينة رازوني المرتقبة غداً”.

وأوضح موقع فرانس برس أن السفارة أكدت عدم وجود معلومات لديها حتى الآن، تتعلق بأسباب عدم التواجد في ميناء لبنان.

وأكد مصدر رسمي مطلع لفرانس برس أنه من المحتمل ألا ترسو السفينة في لبنان إذا تمكنت من بيع شحنتها إلى تاجر في بلد آخر.

وتابع المصدر: “السفينة لن تذهب إلى لبنان إلا في حالة واحدة.. إذا اشترى تاجر شحنتها”.