جددت النيابة العامة التحذير من سرقة أو إتلاف الخطوط الحديدية في إطار ما يحظى به قطاع النقل من ضمانات جزائية عالية وحماية جنائية رفيعة.

وقالت النيابة العامة إنه وفقًا لنظام النقل بالخطوط الحديدية، يحظر قص الخط الحديدي أو تفكيكه أو اقتطاعه أو سرقته أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها أو تعمد إتلاف أي من ذلك.

وأشارت إلى أن العقوبات المترتبة على ذلك هي: السجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى دفع جميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة الضرر الناشئ عن الفعل، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، والتعويض عن الخسائر التي تنشأ عن ذلك، ونشر منطوق الحكم على نفقة المخالف.