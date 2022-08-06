يمكن أن يضرب الصداع الرأس في أي وقت لكنه غالبًا ما يكون أكثر شيوعًا خلال أيام الصيف الحارة، وفيما يلي بعض النصائح للتخلص منه دون تناول الأدوية المسكنة التي يكون لها آثار جانبية على المدى الطويل.

أسباب الصداع

قال الدكتور ستيف ألدير، استشاري طب الأعصاب في مستشفى Cognition Health في بريطانيا إن الصداع يمكن أن يكون سببًا للعديد من العوامل بدءًا من الوراثة أو النظام الغذائي أو الجوع وصولاً إلى الهرمونات والظروف الجوية واضطراب النوم، لكن إذا كان متكررًا أو مؤلمًا ويزعجك، فمن الأفضل دائمًا التحدث إلى طبيب مختص حتى يتمكن من تقديم النصيحة الأنسب لك.

التخلص من صداع الحر

1- شرب الماء

أهم نصيحة للتخلص من الصداع في الطقس الحار هو شرب الماء؛ لأن الجفاف يزيد من حدته، ويجب على الأشخاص المعرضين له أن يسعوا لترطيب الجسم مع شرب لترين إلى ثلاثة لترات من الماء على مدار اليوم.

2- مستوى السكر في الدم

يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم إلى الإصابة بالصداع؛ ولذلك يمكنك تناول أي مادة تحتوي على السكر، وبالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري، فيجب أن يتبعوا نصيحة الطبيب لأن تناول السكريات قد يكون ضارًا بصحتهم.

3- الحصول على قسط من النوم

يمكنك الحصول على قيلولة قصيرة أو الذهاب إلى الفراش في وقت أبكر من المعتاد؛ للمساعدة في تخفيف الألم، وأحد أفضل طرق الوقاية بشكل عام الحصول على قسط كافٍ من النوم كل ليلة.

4- تجنب الأطعمة المحفزة للصداع

تحفز بعض الأطعمة الشعور بالصداع، ومنها منتجات الألبان واللحوم المصنعة والشوكولاتة.

5- اغمض عينيك

الأضواء الساطعة، خاصة الأضواء الوامضة والمتوهجة يمكن أن تسبب الصداع النصفي، وللمساعدة في التحكم في ذلك اجلس في غرفة مظلمة وقم بغمض عينيك، وإذا كنت في الخارج، فارتد النظارات الشمسية فذلك من شأنه أن يساعد في تقليل مستويات الألم.

6- قم ببعض التمارين

في حين أن التمرينات الشاقة يمكن أن تسبب الصداع أحيانًا أو تزيدها سوءًا، إلا أن الحركة قد تكون مصدرًا مفيدًا لتسكين الآلام بالنسبة لبعض الأشخاص، ذلك أن الجسم يفرز الإندورفين، وهو مسكن طبيعي للألم، لكن حينها احرص على تناول كمية أكثر من الماء لتعويض العرق.