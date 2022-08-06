أكدت وزارة الصحة أن قلّة النوم تؤثر سلبًا على الأداء العملي، والدراسي والاجتماعي أيضًا.

6 علامات:

وأوضحت الصحة عبر حساب “عش بصحة”، على موقع تويتر أن هناك 6 علامات لقلة النوم تؤثر على الأداء الدراسي، ومنها شحوب الوجه والشعور بالنعاس وتقلبات المزاج وصعوبة التعلم والتفكير.

فقدان الشعور بالحماس:

وتابعت أن العلامات أيضًا منها فقدان الشعور بالحماس وزيادة احتمالية الإصابة بالحوادث عند ممارسة الأنشطة وزيادة الوزن.

ونصح حساب “عش بصحة” بالحرص على النوم الكافي في ساعات الليل المبكرة؛ لأنها ضرورة يجب الحرص عليها بشكل يومي.