استقبلت 65 دولة حول العالم التمور من موسم عنيزة الدولي للتمور، وذلك منذ انطلاقته، وكان مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ومنها مصر والمغرب وتونس، والعديد من دول شرق آسيا والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

الرطب السكري

وأفاد رئيس اللجنة الزراعية بغرفة عنيزة رئيس منصة التصدير الخارجي بالموسم عبدالرحمن الكريدا، بأن الرطب السكري هو الأكثر طلباً خارجياً لجودته ووفرته، إضافة إلى الصقعي والمجدول.

وأشار إلى وجود تجار حاصلين على علامة التمور السعودية وهي علامة الجودة التي تدل على أن المنتجات الحاصلة عليها آمنة، ويتم منحها للجهات بعد تطبيق المتطلبات الفنية والقياسية في سلامة الغذاء والتي تتوافق مع اشتراطات الأسواق العالمية.



آلية التصدير

وبين الكريدا أن آلية التصدير تتم عبر مركبات خاصة معدة لذلك تنطلق من عنيزة صباح كل يوم عن طريق البر لتصل لوجهتها بأقل من ١٢ ساعة، كما أن هناك كميات يتم شحنها للدول العربية ودول المغرب العربي ودول أوروبا عن طريق الشحن البحري.

جدير بالذكر أن التوسع بالتصدير شمل دول جديدة يتم التصدير لها لأول مرة منها كوريا الجنوبية.