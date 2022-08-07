أكدت أمانة منطقة الرياض أن هناك 7 خطوات ميسرة للاستفادة من خدمة تسجيل عقد جمع ونقل النفايات من المستفيدين عبر بوابتها الإلكترونية.

خطوات التسجيل:

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن خطوات تسجيل عقد جمع ونقل النفايات تشمل التالي:

– دخول المستفيد وإرفاق المستندات المطلوبة

– تستلم البلدية الطلب وتراجع البيانات

– في حال عدم اكتمال الطلب يتم دراسته واعتماده أو رفضه

– في حال اكتمال الطلب يتم دراسته واعتماده أو رفضه

– عند رفضه يتم إبلاغ المستفيد بالأسباب

– في حال اعتماده يتم تسجيل بيانات العقد

– يتم إنهاء الطلب وإشعار المستفيد بتنفيذ الطلب