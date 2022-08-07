أكدت أمانة منطقة الرياض أن هناك 7 خطوات ميسرة للاستفادة من خدمة تسجيل عقد جمع ونقل النفايات من المستفيدين عبر بوابتها الإلكترونية.
خطوات التسجيل:
وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن خطوات تسجيل عقد جمع ونقل النفايات تشمل التالي:
– دخول المستفيد وإرفاق المستندات المطلوبة
– تستلم البلدية الطلب وتراجع البيانات
– في حال عدم اكتمال الطلب يتم دراسته واعتماده أو رفضه
– في حال اكتمال الطلب يتم دراسته واعتماده أو رفضه
– عند رفضه يتم إبلاغ المستفيد بالأسباب
– في حال اعتماده يتم تسجيل بيانات العقد
– يتم إنهاء الطلب وإشعار المستفيد بتنفيذ الطلب
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