استقبلت مدارس منطقة الباحة في قطاعيها السراة وتهامة نحو 87 ألف طالب وطالبة، حيث انتظموا على مقاعد الدراسة في 991 مدرسة لبدء العام الدراسي الجديد 1444 هـ .

تهيئة المدارس والاستعدادات للعام الجديد

وعملت إدارتي التعليم في الباحة ومحافظة المخواة على تهيئة المدارس والاستعدادات للعام الجديد منذ وقت مبكر بعقد عدد من الاجتماعات وتكوين اللجان وفرق العمل في مختلف مجالات الاستعداد صاحبها الكثير من الجهود المتتابعة بغية توفير البيئة التعليمية الملائمة التي تدعم عمليات التعلم والتعليم ، في ظل ما يحظى به قطاع التعليم من دعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – لما يمثله الطلبة في حياة الشعوب ورقي الأوطان والذي يدفع الجميع إلى بذل الجهود المضاعفة التي تحقق تطلعات ولاة الأمر.

جولات ميدانية لمسؤولي التعليم

وشهد أول يوم دراسي العديد من الجولات الميدانية لمسؤولي التعليم بالمنطقة الذي تابعوا انطلاقة العام الدراسي الجديد الذي بدأ بالاصطفاف الصباحي عند الساعة 6.45 صباحاً وتوزيع المقررات على الطلاب، إلى جانب تنفيذ برنامج استقبال الطلاب المستجدين للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال.

