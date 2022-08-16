وقّعت SMC المتخصصة في المجال الإعلاني والاستثمار الرياضي شراكة مجتمعية مع الشركة السعودية لإعادة تدوير الورق (SRC).

وتخدم هذه الشراكة عددًا من الأهداف تتمثل بإعادة تدوير جميع المواد الورقية التابعة للشركة وإعادة استخدامها، وكذلك دعم الجمعيات الخيرية بحيث يكون ريع المواد المعاد تدويرها من نصيب جمعية متلازمة داون.

وكون SMC جزءًا لا يتجزأ من المجتمع المحلي، بادرت الشركة على إبراز دورها في المسؤولية المجتمعية، وحرصًا منها على المساهمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 في الحفاظ على البيئة ورفع الوعي المجتمعي عن إعادة التدوير والحد من التلوث.

الجدير بالذكر أن SMC تعد من أهم الشركات التي تقدم حلولًا مبتكرة في مجال التسويق الإعلاني والرياضي والترفيهي وهي الوكيل الحصري لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، كما فازت بمناقصة إستاد جامعة الملك سعود الذي أصبح لاحقًا بمسمى “ملعب مرسول بارك” إضافة إلى أنها الوكيل الإعلاني الحصري للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) والعديد من أهم الصحف السعودية.

وتعد SMC من أهم الشركات التي تقدم خدمات التسويق الإعلاني، والأكثر خبرة في تقديم الخيارات والحلول الإعلانية، وفق أعلى المعايير المهنية، كما أنها تملك خبرة تراكمية أهلتها لأن تكون الأبرز في المنطقة العربية والشرق الأوسط في مجالها، بالإضافة إلى مواكبتها التطور الكبير الذي شهده قطاع الإعلانات الرقمية، حيث عززت من قدراتها وإمكانياتها بالاستفادة من التقنية الرقمية المتجددة وتوظيفها لخدمة سوق الإعلانات.