وقعت فوكس سينما المشغل الأكبر في الشرق الأوسط شراكة استراتيجية مع SMC لتقديم الأطعمة في ملعب مرسول بارك، ووقع الاتفاقية من جانب فوكس سينما السيد محمد الهاشمي، الرئيس الإقليمي لدى «ماجد الفطيم للتسلية والترفيه وللسينما وأسلوب الحياة» في المملكة العربية السعودية، فيما وقعها من جانب “SMC” الأستاذ خالد الخضير الرئيس التنفيذي للشركة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقديم الأطعمة والوجبات الخفيفة خلال مباريات كرة القدم السعودية والفعاليات المقامة في الاستاد الرياضي بجامعة الملك سعود بمدينة الرياض (مرسول بارك)، وأي فعاليات أخرى يتم تنظيمها من قبل SMC. أتت هذه الاتفاقية للارتقاء بالخدمة المقدمة والتوسع في باقة التموين والضيافة داخل الملعب وتحسين تجربة الزوار.

كما أوضح الأستاذ خالد الخضير الرئيس التنفيذي لـ SMC أن هذه الاتفاقية جاءت لتطوير تجربة زوار الملعب والمشجعين، مبينًا أن SMC تتطلع إلى جلب أفضل الخدمات التي تخدم المشجعين والاستفادة من التجارب العالمية لتطوير خدمات الملاعب الرياضية، مؤكدًا أنهم يعملون باستمرار من أجل الاستراتيجية التي اعتمدت لتطوير مرسول بارك.

ومن جانبه قال السيد محمد الهاشمي، الرئيس الإقليمي لدى «ماجد الفطيم للتسلية والترفيه وللسينما وأسلوب الحياة» في المملكة العربية السعودية : “لقد حظي ملعب مرسول بارك بمكانة مرموقة كواجهة رياضية ترفيهية ضمن المجتمع السعودي، كما تسير بخطى متسارعة لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية لأبرز الأحداث الرياضية والترفيهية. ويسعدنا في فوكس سينما أن نشارك في دعم هذه المسيرة بالتعاون مع المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، بما يتماشى مع رؤيتنا المتمثلة في تطوير مفاهيم مبتكرة للترفيه والانتقال بها إلى آفاق جديدة. ستسهم هذه الشراكة في تعزيز التواصل مع المجتمع المحلي والتفاعل مع المواطنين والمقيمين والزوار، في إطار جهودنا المستمرة نحو المساهمة في مواصلة مسيرة النمو والازدهار لقطاع الترفيه في المملكة العربية السعودية”.