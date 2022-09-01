يحمل شهر September الكثير من الأحداث المهمة لعشاق التكنولوجيا، مثل الإصدارات الحديثة لألعاب بلايستيشن 5 PS5 وأجهزة آبل الحديثة وأيضًا إصدارات أمازون.
1- مؤتمر آبل 7 September
تعقد آبل مؤتمرها السنوي هذا العام في 7 سبتمبر، وستطرح فيه سلسلة إصدارات iPhone 14 الجديد، وiPhone SE 5G و iPad Air ونظام التشغيل iOS 16، بجانب ساعة آبل، AirPods Pro، ومن المحتمل أن تطلق أيضًا سماعة AR / VR للواقع المختلط.
2- إصدارات ألعاب PS5
تنضم لعبة Deathloop إلى PlayStation 5 في سبتمبر المقبل، كما ستصدر أيضًا في Xbox Series X قريبًا، وهناك قائمة أخرى من العناوين التي ستنضم قريبًا إلى المكتبة ابتداءً من 6 سبتمبر تشمل Assassin’s Creed Origins و Watch Dogs 2 و Spiritfarer: Farewell Edition و Chicory: A Colorful Tale.
كما ستتوفر ست ألعاب إضافية لمشتركي PS Plus Extra وهم: Dragon Ball Xenoverse 2 وMonster Energy Supercross و Alex Kidd in Miracle World DX وRabbids Invasion، وRayman Legends وThe Game — Complete Edition.
3- هواتف ذكية جديدة
في شهر September، سيتم تقديم العديد من الهواتف الذكية ذات الميزات الرائعة ويتضمن ذلك كلاً من: Samsung Galaxy A23 5G و Moto X30 Pro، وفيفو X فولد إس.
- Vivo X Fold S، ستطلق Vivo هاتفها الذكي القابل للطي هذا الشهر.
- سلسلة شاومي 12، حيث تطلق الشركة 3 هواتف ذكية Xiaomi 12 S Ultra و Xiaomi 12 S Pro و Xiaomi 12 S.
- موتو اكس 30 برو، تطلق Motorola 3 هواتف ذكية جديدة من سلسلة Edge في 8 سبتمبر، ويشمل ذلك Motorola Moto X30 Pro بكاميرا 200 ميجابكسل، ويتم شحن الهاتف بالكامل خلال 19 دقيقة فقط.
- سامسونج جالاكسى A23-5g، في حين أنه متوفر اليًا بإصدار شبكة الجيل الرابع، إلا أن الشركة ستطرح النسخة الحديثة منه ليدع شبكات الجيل الخامس.
- تطلق شركة هواوي الصينية أيضًا هاتفها Huawei mate 50 الحديث في شهر September الحالي.
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