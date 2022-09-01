يحمل شهر September الكثير من الأحداث المهمة لعشاق التكنولوجيا، مثل الإصدارات الحديثة لألعاب بلايستيشن 5 PS5 وأجهزة آبل الحديثة وأيضًا إصدارات أمازون.

1- مؤتمر آبل 7 September

تعقد آبل مؤتمرها السنوي هذا العام في 7 سبتمبر، وستطرح فيه سلسلة إصدارات iPhone 14 الجديد، وiPhone SE 5G و iPad Air ونظام التشغيل iOS 16، بجانب ساعة آبل، AirPods Pro، ومن المحتمل أن تطلق أيضًا سماعة AR / VR للواقع المختلط.

2- إصدارات ألعاب PS5

تنضم لعبة Deathloop إلى PlayStation 5 في سبتمبر المقبل، كما ستصدر أيضًا في Xbox Series X قريبًا، وهناك قائمة أخرى من العناوين التي ستنضم قريبًا إلى المكتبة ابتداءً من 6 سبتمبر تشمل Assassin’s Creed Origins و Watch Dogs 2 و Spiritfarer: Farewell Edition و Chicory: A Colorful Tale.

كما ستتوفر ست ألعاب إضافية لمشتركي PS Plus Extra وهم: Dragon Ball Xenoverse 2 وMonster Energy Supercross و Alex Kidd in Miracle World DX وRabbids Invasion، وRayman Legends وThe Game — Complete Edition.

3- هواتف ذكية جديدة

في شهر September، سيتم تقديم العديد من الهواتف الذكية ذات الميزات الرائعة ويتضمن ذلك كلاً من: Samsung Galaxy A23 5G و Moto X30 Pro، وفيفو X فولد إس.

Vivo X Fold S، ستطلق Vivo هاتفها الذكي القابل للطي هذا الشهر.