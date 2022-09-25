أبرز 4 لاعبين في دوري روشن

شهدت منافسات دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من العديد من اللاعبين، إلا أن هناك 4 خطفوا الأنظار، بعد مرور 4 جولات على انطلاق المسابقة.
أبرز اللاعبين:
وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على “تويتر”، عن أبرز 4 لاعبين، باعتبارهم الأكثر حضورًا في تشكيلة الأسبوع، وهم؛ ثنائي الهلال، أوديون إيغالو وسعود عبدالحميد، نجم النصر، غيسلان كونان، ونجم ضمك دوراتي.
وتواجد إيغالو في تشكيل الأسبوع بأول جولتين، وظهر زميله سعود عبدالحميد في الجولتين الثانية والثالثة، فيما تواجد كونان ودوراتي في التشكيل المثالي لمنافسات الجولتين الثالثة والرابعة.
ترتيب دوري روشن:
وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعوديبعد الجولة الرابعة، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم الاتحاد بـ10 نقاط، يليه النصر برصيد 9 نقاط، متساويًا مع الطائي، يليه التعاون بـ8 نقاط.
ويتواجد ضمك في المركز السابع برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الاتفاق بـ4 نقاط، بالتساوي مع أبها، يليه الفتح والوحدة بـ3 نقاط، ثم الفيحاء بنقطتين، الخليج والعدالة بنقطة واحدة، ويتذيل الباطن الترتيب بدون رصيد.