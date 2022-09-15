يُقدم النجم الإيفواري غيسلان كونان مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في انطلاقة منافسات دوري روشن السعودي.

غيسلان كونان يتألق

ونجح غيسلان كونان في القيام بـ4 مراوغات ناجحة مع النصر في دوري روشن السعودي حتى الآن، متساويًا مع زميله المهاجم الكاميروني فينسينت أبو بكر.

وأضاف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن غيسلان كونان يتفوق على جميع لاعبي النصر في صناعة الفرص، حيث صنع 5 فرص خلال الثلاث جولات الأولى.

النصر ضيفًا على الباطن اليوم

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا على نظيره الباطن، مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي الباطن، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل الباطن الترتيب بدون أي رصيد.