يقع أكبر حدث في العام لشركة آبل على بعد أيام قليلة فقط ومن المنتظر أن تقدم الشركة الأمريكية في مؤتمرها الذي يأتي تحت اسم FarOuk عدة منتجات ينتظرها عشاق التكنولوجيا، وهذه أبرزها.

1- iPhone 14

بالطبع أبرز منتج منتظر إصداره هو سلسلة هواتف آيفون 14 والذي سيأتي ببعض التحسينات على الكاميرا، ويأتي بـ 4 إصدارات منهم طرازان Pro، ولن يكون هناك iPhone 14 mini، بحسب بلومبرغ.

ويأتي iPhone 14 Pro بمعالج A16 أسرع ونظام كاميرا بدقة 48 ميجابكسل، وبعض التغييرات في التصميم مثل أن يكون أكبر قليلاً بشكل عام ويتضمن حوافًا أنحف.

وفي المجمل فإن هذه التغيرات لا تجعل من الهاتف نموذجًا رائدًا في شيء، لكنها كافية للبعض لترقية هواتفهم لإصدار أحدث.

2- AirPods

يعد الـ AirPods و Apple Watch الأفضل أداءً ضمن فئة الأجهزة القابلة للارتداء، ومن المتوقع الإعلان عن AirPods Pro جديدة في المؤتمر القادم.

3- Apple Watch Pro

من وجهة نظر المتابعين، فإن أهم منتج جديد قادم من آبل هو Apple Watch Pro والتي تطلقها الشركة لأول مرة، وهي تستهدف الرياضيين ذوي المهام الشاقة مثل راكبي الدراجات الجبلية والمتنزهين وعدائي الماراثون.

وعلى الرغم من أن آبل معروفة بأسعارها المتميزة، فإن Garmin هي الشركة الرائدة في السوق بالنسبة لموديلات الساعات التي تكلف 500 دولار فما فوق، لكن Apple Watch Pro يمكن أن يتغير ذلك.

وستحتوي على شاشة أكبر بشكل ملحوظ، وبطارية أكبر إلى جانب وضع الطاقة المنخفضة وغطاء متين من التيتانيوم، وعلاوة على ذلك تتميز بتصميم جديد كليًا يجدد عامل الشكل الذي تم تقديمه لأول مرة مع Series 4 في عام 2018.

ونظرًا للإمكانيات الجديدة، فمن المتوقع أن تأتي هذه الساعة بما لا يقل عن 900 دولار إلى 1000 دولار.

4- خدمة جديدة في Apple One

تستعد الشركة كذلك لإطلاق خدمة جديدة يمكن تضمينها في حساب Apple One، لكن لم يرد أي شيء بخصوص الخدمة الجديدة.

5- سماعة الواقع المختلط

من المحتمل أن يطلق على سماعة الواقع المختلط من Apple اسم Reality Pro أو Reality One، وهي الأولى من نوعها للشركة، والجهاز قيد التطوير منذ سنوات وسيمزج الواقع المعزز بالواقع الافتراضي، لكن الأمر ليس أكيدًا وتقول بعض التقارير الأخرى إنه لن يتم إطلاقها قبل 2023.

وفي النهاية، فإن 7 سبتمبر لن يكون نهاية الحملة الخاطفة لمنتجات Pro من آبل، حيث من المنتظر إطلاق منتجات iPad Pros وأجهزة Mac المتطورة في أكتوبر المقبل.