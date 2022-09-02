توشك الشركة الأمريكية العملاقة آبل على الكشف عن تشكيلة هواتفها الذكية الجديدة، لكن في الوقت نفسه، فإن منافستها الكورية الجنوبية سامسونج، أصدرت مقطع فيديو جديدًا يسخر من سلسلة iPhone 14.

جاء المقطع على القناة الرسمية للشركة على منصة يوتيوب وحمل عنوان Buckle Up أو اربطوا الأحزمة، وسلط الضوء على سلسلة الإصدارات الحديثة من آبل لكن بطريقة ساخرة وذكية للغاية.

مقطع سامسونج الساخر من آبل

ويعرض الفيديو هاتفي Galaxy S22 Ultra و Z Flip 4 مبينًا المزايا التي لن تكون في هواتف الشركة الأمريكية الجديدة، رغم أنهما يحومان حول نفس سقف الأسعار والذي يصل لنحو 1000 دولار.

وكشف مقطع سامسونج كيف أن سلسلة iPhone 14 لن تتميز بتصميم لافت للنظر مثل سلسلة Z Fold / Flip أو بالكاميرا الأعلى دقة أو خاصية 100x Space Zoom مثل Galaxy S22 Ultra.

ويقول المقطع في بدايته: استعد لحدث مؤتمر آبل القادم التي تتجه كل الرؤوس إليه، لكن استعد لأن تصبح الكاميرا الأعلى على الإطلاق في أي هاتف ذكي، مع أحد آخر غيرك.

وحمل المقطع جملًا مثل: هذا الاختراع الفائق السرعة والذكاء لن يكون متوفرًا قريبًا، بل هو موجود بالفعل في Galaxy S22 Ultra و Z Flip 4.

كشف النقاب عن هواتف آيفون 14

وأرسلت شركة آبل بالفعل دعوات لحضور حدث iPhone الخاص بها، وتشير التسريبات إلى أن الشركة ستكشف النقاب عن iPhone 14 و iPhone 14 Max و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max في 7 سبتمبر المقبل.