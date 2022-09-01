يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لاستعادة بريقه أمام أندية الرياض في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز ضد الشباب اليوم.

أبها يُعاني ضد فرق الرياض

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضد أندية الرياض في مبارياتهم الأخيرة ضمن منافسات دوري المحترفين، حيث فشل في تحقيق الفوز في آخر 5 لقاءات، واكتفى بالتعادل في مواجهتين وخسر 3 مرات.

ويعود آخر انتصار حققه زعيم الجنوب أمام أندية الرياض في دوري المحترفين، إلى الجولة الافتتاحية الموسم الرياضي الماضي، حينما فاز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بهدفين مقابل هدف.

مواجهة قوية ضد الشباب اليوم

ومن المقرر أن يلعب أبها ضد الشباب عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

ويأمل زعيم الجنوب في تحقيق الفوز الثاني تواليًا بدوري روشن السعودي، خاصة أن المباراة على ملعبه، فيما يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في مواصلة انطلاقته القوية بعدما خطف الأنظار بالجولة الأولى.