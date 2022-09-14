أعلن الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، عن توقعاته بشأن طقس اليوم الأربعاء، لافتًا إلى أنه سيشهد أجواء حارة نهارًا على المملكة.

أجواء حارة

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “حسب المراصد متوقع اليوم الأربعاء أجواء من حارة نهارًا إلى حارة نسبيًا على المملكة والخليج ومعتدلة فجرًا وتميل للبرودة على الشمالية والمرتفعات فجرًا”.

أمطار ورياح

وأضاف أنه متوقع أيضًا سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية واليمن وعُمان والإمارات، مشيرًا إلى أنه من المتوقع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على الغربية.