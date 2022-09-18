أحفاد الملكة إليزابيث يودعونها بالوقوف حول نعشها 15 دقيقة | صحيفة المواطن الإلكترونية

حرص أحفاد الملكة إليزابيث الثمانية على تقديم وقفة احترام لمدة 15 دقيقة حول نعشها، وكان بينهم الأميران وليام وهاري اللذان ارتديا الزي العسكري بناءً على طلب الملك تشارلز الثالث.
بينما ظهر الأمير يبكي على جدته، بينما يرتدي الزي العسكري، بعد خدمته في الخطوط الأمامية بأفغانستان، وارتدى الأمير هاري ميدالية الخدمة التشغيلية في أفغانستان، وميداليات اليوبيل الذهبي والماسي والبلاتيني، ورتب الطيارين في الجيش.
وارتدى أمير ويلز وولي العهد البريطاني وليام ميداليات اليوبيل الذهبي والماسي والبلاتيني ورتب طيار سلاح الجو الملكي البريطاني، الذي خدم فيه.
الاستعدادات النهائية للجنازة
ويُشار إلى أن الاستعدادات النهائية للجنازة تجري يوم الاثنين، ومن المتوقع وصول السياسيين وكبار الشخصيات الملكية من جميع أنحاء العالم خلال عطلة نهاية الأسبوع.
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