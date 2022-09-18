 أحفاد الملكة إليزابيث يودعونها بالوقوف حول نعشها 15 دقيقة | صحيفة المواطن الإلكترونية
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الأحد 18 سبتمبر 2022
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أخفض الأحفاد رؤوسهم

أحفاد الملكة إليزابيث يودعونها بالوقوف حول نعشها 15 دقيقة

2022-09-18 الساعة 13:56
في جديد الأخبار, العالم
 
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أحفاد الملكة إليزابيث يودعونها بالوقوف حول نعشها 15 دقيقة - المواطن
المواطن-الرياض


حرص أحفاد الملكة إليزابيث الثمانية على تقديم وقفة احترام لمدة 15 دقيقة حول نعشها، وكان بينهم الأميران وليام وهاري اللذان ارتديا الزي العسكري بناءً على طلب الملك تشارلز الثالث.

أحفاد الملكة إليزابيث يودعونها بالوقوف حول نعشها 15 دقيقة - المواطن

وأخفض الأحفاد رؤوسهم، تعظيمًا لروح الملكة الراحلة إليزابيث أثناء وقفة الاحترام بينما كانت ظهورهم للنعش، في المراسم التي أجريت مساء السبت، بينما استمرت الحشود بالتقدم في قاعة وستمنستر وسط لندن لإلقاء نظرة الوداع، بحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.
أحفاد الملكة إليزابيث يودعونها بالوقوف حول نعشها 15 دقيقة - المواطن

بينما ظهر الأمير يبكي على جدته، بينما يرتدي الزي العسكري، بعد خدمته في الخطوط الأمامية بأفغانستان، وارتدى الأمير هاري ميدالية الخدمة التشغيلية في أفغانستان، وميداليات اليوبيل الذهبي والماسي والبلاتيني، ورتب الطيارين في الجيش.

أحفاد الملكة إليزابيث يودعونها بالوقوف حول نعشها 15 دقيقة - المواطن

وارتدى أمير ويلز وولي العهد البريطاني وليام ميداليات اليوبيل الذهبي والماسي والبلاتيني ورتب طيار سلاح الجو الملكي البريطاني، الذي خدم فيه.

أحفاد الملكة إليزابيث يودعونها بالوقوف حول نعشها 15 دقيقة - المواطن

الاستعدادات النهائية للجنازة

ويُشار إلى أن الاستعدادات النهائية للجنازة تجري يوم الاثنين، ومن المتوقع وصول السياسيين وكبار الشخصيات الملكية من جميع أنحاء العالم خلال عطلة نهاية الأسبوع.


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