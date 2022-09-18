أحفاد الملكة إليزابيث يودعونها بالوقوف حول نعشها 15 دقيقة | صحيفة المواطن الإلكترونية

حرص أحفاد الملكة إليزابيث الثمانية على تقديم وقفة احترام لمدة 15 دقيقة حول نعشها، وكان بينهم الأميران وليام وهاري اللذان ارتديا الزي العسكري بناءً على طلب الملك تشارلز الثالث.

وأخفض الأحفاد رؤوسهم، تعظيمًا لروح الملكة الراحلة إليزابيث أثناء وقفة الاحترام بينما كانت ظهورهم للنعش،

في المراسم التي أجريت مساء السبت، بينما استمرت الحشود بالتقدم في قاعة وستمنستر وسط لندن لإلقاء نظرة الوداع، بحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.