أحمد حجازي يقلق الاتحاديين

أثار المدافع المصري الدولي أحمد حجازي قلق الجماهير الاتحادية، خوفًا من غيابه عن الفريق الأول لكرة القدم في مباراته المقبلة ضد النصر.
جدل بشأن أحمد حجازي
وأكدت تقارير أن أحمد حجازي سيغيب بنسبة كبيرة عن الكلاسيكو المقبل، بسبب معاناته من إصابة بسيطة خلال مشاركته مع المنتخب المصري الأول لكرة القدم.
وأبدت الجماهير الاتحادية قلقها من احتمالية غياب المدافع المصري عن مواجهة النصر، ليصبح اسم أحمد حجازي ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.
وتمنت بعض الجماهير أن يتم تجهيز أحمد حجازي سريعًا، وأكدوا أن مشاركته هامة، نظرًا لتألقه بجانب دوره القيادي في الملعب، فيما تداول البعض الآخر أنباء عن مشاركته في الكلاسيكو بشكل طبيعي، لمعاناته من كدمة فقط.
الكلاسيكو المقبل
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الاتحاد، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب مرسول بارك، وذلك في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
وقبل الكلاسيكو المرتقب، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الرابع.