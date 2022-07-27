تترقب جماهير الاتحاد، ثنائية أحمد حجازي وطارق حامد مع الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل.

طارق حامد ينضم للاتحاد

وأعلن الاتحاد مؤخرًا، عن تعاقده رسميًّا مع طارق حامد لمدة موسمين حتى عام 2024، لتدعيم صفوفه بداية من الموسم الجديد، بعد رحيله عن الزمالك عقب مسيرة مميزة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الجماهير تنتظر ثنائية أحمد حجازي وحامد

وانضم أحمد حجازي وطارق حامد إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في النمسا، وسط تفاعل من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي أبدت تفاؤلها بهذه الثنائية بعد تألقهما اللافت مع المنتخب المصري.

وتداولت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأحمد حجازي وطارق حامد وهما يؤديان تدريبات بدنية اليوم، وتمنوا نجاح هذه الثنائية، وأشادوا بالجدية خلال التدريبات الجماعية.

وتتمنى الجماهير تألق الثنائي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل، أملًا في المنافسة على الألقاب، والعودة إلى منصة التتويجات.

ولعب الثنائي 37 مباراة بقميص المنتخب المصري الأول لكرة القدم، وظهرا بشكل مميز وساهما في الحفاظ على نظافة الشباك بأكثر من مباراة وتحقيق الانتصارات، حيث فازا بـ22 لقاء، وخسرا 10 مرات، وتعادلا 5 مرات.