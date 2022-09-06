أبدى قائد المنتخب المصري السابق، أحمد حسن رأيه في مباراة الهلال ضد الزمالك المرتقبة ضمن منافسات كأس سوبر لوسيل.

مباراة كأس سوبر لوسيل

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الزمالك المصري، مساء يوم الجمعة المقبل، في كأس سوبر لوسيل، ويمكن الاطلاع على برنامج الزعيم عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال يتفوق قبل سوبر لوسيل

وعلق أحمد حسن على المواجهة المرتقبة قائلًا: “الهلال يتفوق من حيث المعطيات واللاعبين المحترفين والقيمة التسويقية، أتوقع مباراة رائعة في افتتاح أحد أهم الملاعب التي تستضيف بطولة كأس العالم”.

وتابع: “عملت مع مدرب الأزرق، رامون دياز من قبل أثناء تدريبه بيراميدز، فهو مدرب صاحب خبرات كبيرة في المنطقة العربية وقادر على قراءة أوراق الزمالك، بخلاف أنه يعلم الكثير عن الأبيض منذ أن كان مدربًا لبيراميدز”.

وشدد أحمد حسن خلال تصريحاته لإذاعة القاهرة الكبرى على أن مدرب نادي الزمالك، البرتغالي فيريرا، قادر على مواجهة الأزرق، بخبراته الطويلة في مجال التدريب.