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أخضر الصالات يتجاوز اليابان

2022-09-28 الساعة 2:08
أخضر الصالات يتجاوز اليابان
المواطن - الرياض

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نجح أخضر الصالات في تحقيق الفوز على منتخب اليابان، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2022.

فوز أخضر الصالات

وبدأت مباراة السعودية ضد اليابان التي أُقيمت على صالة الشيخ سعد العبدالله في الكويت بشكل سريع، ونجح كريبالدي فينيسيوس في تسجيل التقدم عند الدقيقة الثالثة، وفرض الساموراي سيطرته على اللعب.  
أخضر الصالات ضد اليابان
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT
وانتفض أخضر الصالات؛ ونجح في تسجيل هدفين عن طريق ناصر الحارثي ومحسن فقيهي عند الدقيقتين 11 و15، وضغط منتخب اليابان، أملًا في تسجيل التعادل، ولكن دون جدوى.  
الأخضر للصالات واليابان
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات وسط تألق من أخضر الصالات، حيث ظهر بشكل مميز دفاعيًا، وهاجم بطريقة منظمة، وأهدر عبدالله المغربي فرصة خطيرة، لتنتهي المباراة بفوز السعودية ضد اليابان.  
المنتخب السعودي للصالات
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

كأس آسيا

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات في المجموعة الرابعة بمنافسات بطولة كأس آسيا 2022 التي تُقام في الكويت حتى يوم 8 أكتوبر المقبل، والتي تضم المنتخبات التالية، اليابان، كوريا الجنوبية وفيتنام.
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