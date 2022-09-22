أعلن مدرب أخضر الصالات، الإسباني أندرو بلازا، عن قائمة المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2022.

أخضر الصالات بالبطولة

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات في الكويت خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى الثامن من شهر أكتوبر المقبل.

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات في المجموعة الرابعة بمنافسات بطولة كأس آسيا، والتي تضم المنتخبات التالية، اليابان، كوريا الجنوبية وفيتنام.

قائمة المنتخب

وضم مدرب أخضر الصالات 18 لاعبًا، سيغادرون إلى الكويت يوم الجمعة المقبل، وجاءت القائمة كالتالي؛ أسعد السعد، حمود الدهان، محمد عبدالمحسن، راكان الخليل، صالح القرني، أسامه باعبدالله وعبدالإله العتيبي.

كما يتواجد في القائمة كل من؛ ناصر الحارثي، عبدالعزيز العلوني، محسن فقيهي، فرحان الاسمري، فارس آل مالح، محمد الخماس، فهد الرديني، منصور الزهراني، مشاري العبيد، عبدالله مغربي ومعاذ العسيري.

وسيخوض أخضر الصالات مباريات على صالة الشيخ سعد العبدالله الصباح، حيث سيبدأ مشواره يوم 28 سبتمبر بمواجهة اليابان، ويُلاقي فيتنام يوم 30، ويُختتم مرحلة المجموعات بمباراة كوريا الجنوبية يوم 2 أكتوبر.